Практически всю ночь российские войска атаковали Черкасскую область с воздуха. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что нашим защитникам удалось отразить часть атак.
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Последствия вражеской атаки в Черкасской области
Табурец рассказал, что этой ночью силам ПВО удалось утилизировать в Черкасской области 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате падения обломков было повреждено нежилое помещение. Также, в одном из частных хозяйств, выбило окна.
Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в Уманской области. В этом случае обошлось без последствий,
– отметил председатель ОВА.
К сожалению, одна из российских ракет все же попала в объект энергоинфраструктуры в Черкасской области.
На месте уже работают все соответствующие службы. Работа по ликвидации последствий продолжается.
Массированный ракетный удар 29 марта: что известно
- В целом враг использовал 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО вели титаническую работу почти всю ночь, им удалось сбить 84 воздушные цели.
- Известно, что в Винницкой области россияне попали в частный дом. В ГСЧС сообщили, что во время атаки дронами-камикадзе типа "Шахед" в селе Севериновка Жмеринского района беспилотник упал вблизи жилого дома и детонировал.
- Под ударом также оказалась Ивано-Франковская область. Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что в области на рассвете работали силы противовоздушной обороны. Впрочем, она не раскрывала деталей того, какой именно объект инфраструктуры оказался под ударом.