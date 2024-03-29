Практически всю ночь российские войска атаковали Черкасскую область с воздуха. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что нашим защитникам удалось отразить часть атак.

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Последствия вражеской атаки в Черкасской области

Табурец рассказал, что этой ночью силам ПВО удалось утилизировать в Черкасской области 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". В результате падения обломков было повреждено нежилое помещение. Также, в одном из частных хозяйств, выбило окна.

Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету в Уманской области. В этом случае обошлось без последствий,

– отметил председатель ОВА.

К сожалению, одна из российских ракет все же попала в объект энергоинфраструктуры в Черкасской области.

На месте уже работают все соответствующие службы. Работа по ликвидации последствий продолжается.

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