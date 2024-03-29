Практично усю ніч російські війська атакували Черкащину з повітря. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що нашим захисникам вдалося відбити частину атак.
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Наслідки ворожої атаки на Черкащині
Табурець розповів, що цієї ночі силам ППО вдалося утилізувати в Черкаській області 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння уламків було пошкоджено нежитлове приміщення. Також, в одному з приватних господарств, повибивало вікна.
Крім того, наші захисники збили крилату ракету на Уманщині. У цьому випадку минулось без наслідків,
– зазначив голова ОВА.
На жаль, одна з російських ракет все ж влучила в об'єкт енергоінфраструктури на Черкащині.
На місці уже працюють усі відповідні служби. Робота з ліквідації наслідків продовжується.
Масований ракетний удар 29 березня: що відомо
- Загалом ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО вели титанічну роботу майже усю ніч, їм вдалося збити 84 повітряні цілі.
- Відомо, що на Вінниччині росіяни влучили у приватний будинок. У ДСНС повідомили, що під час атаки дронами-камікадзе типу "Шахед" у селі Северинівка Жмеринського району безпілотник впав поблизу житлового будинку та здетонував.
- Під ударом також опинилася Івано-Франківщина. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що в області на світанку працювали сили протиповітряної оборони. Втім, вона не розкривала деталей того, який саме об'єкт інфраструктури опинився під ударом.