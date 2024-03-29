Денис Шмыгаль сообщил, что повреждения энергетической инфраструктуры зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения.
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Украине нужно больше систем ПВО, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру и защитить население. Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами,
– заявил премьер-министр.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях были обстреляны объекты тепловой генерации. Этими ударами обесточивались подстанции и, как следствие, потребители.
Массированный обстрел 29 марта: что известно
- Оккупанты еще поздно вечером 28 марта начали атаковать Украину. Сначала враг запустил дроны-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии – атаковал ракетами различных типов.
- Всего для своей атаки враг использовал 99 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось уничтожить 84 воздушные цели. В частности, противник атаковал "Шахедами", крылатыми ракетами и "Кинжалами".
- В Укрэнерго добавили, что во время ночной атаки были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в западных и центральных областях. В ДТЭК также отметили, что оккупанты ударили по 3 теплоэлектростанциях – серьезно повреждено оборудование. После того, как угроза прошла, энергетики начали оперативно ликвидировать последствия ночного террора.
- Также известно, что Польша снова поднимала в воздух свои истребители во время массированного ракетного обстрела. Перед этим польские истребители поднимали 24 марта 2024 года, когда российская ракета залетела в воздушное пространство страны.