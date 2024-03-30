Глава держави в інтерв'ю підкреслив, що Україна змушена буде відступати "маленькими кроками", якщо ми не отримаємо підтримки від США. Крім того, ми не матимемо можливості захищатися від російських атак.

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Україна відступатиме крок за кроком

Володимир Зеленський зазначив, що наша держава змушена буде завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах, щоб забезпечувати стримування ворога. Цей сценарій буде можливим, якщо ми не матимемо можливості перехоплювати російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру.

Журналісти зазначають, що відповідне попередження Володимира Зеленського пролунало на фоні того, що спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється призначити голосування щодо законопроєкту про військову допомогу на суму 60 мільярдів доларів. Звернімо увагу, що він уже пройшов через Сенат і двопартійну підтримку.

Якщо не буде підтримки США, це означає, що у нас не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками,

– наголосив Зеленський.

Звернімо увагу! Джо Байден уже звинувачував конгресменів у тому, що російським військовим вдалося захопити руїни Авдіївки тому, що у США зволікали з виділенням 60 мільярдів доларів нашій державі.

В інтерв'ю Володимир Зеленський описав гіпотетичну ділянку фронту. За його словами, для її оборони на день потрібно 8 тисяч пострілів. Водночас глава держави зазначив, що якщо у вас є 2 тисячі пострілів, то ваші сили змушені відступити, щоб "зробити лінію фронту коротшою" та заощадити боєприпаси. Він додав, що в інакшому випадку російські загарбники зможуть прорватися до великих міст.

Ми намагаємося знайти спосіб не відступати,

– підкреслив президент.

Україні потрібні ATACMS

Також у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що нашій державі необхідні далекобійні ракети ATACMS. Він зазначив, що з їхньою допомогою ми зможемо вражати цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Мовитися передовсім про аеродроми, з яких Росія підіймає свої літаки, які випускають по нашій державі високоточні ракети. Такими ракетами нещодавно атакували Одесу.

Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами: Все – газ, енергетика, школи, заводи, цивільні будівлі,

– наголосив Зеленський.

Президент України підкреслив, що ATACMS стануть відповіддю. Водночас вкотре наголосив, що битимуть ними аж ніяк не по території Росії, а по аеродромах на півострові Крим.