За його словами, якщо фронт залишатиметься стабільним, то Україна може озброїти та навчити нові бригади для проведення нового контрнаступу цього року.

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Стараємося не відступати

Як зазначив український лідер, якщо для оборони лінії фронту потрібно 8 тисяч артилерійських снарядів на день, а є лише 2 тисячі, то доводиться "відступати, зробивши лінію фронту коротшою".

Він пояснив, що в іншому випадку росіяни можуть прорватися у великі міста.

Ми намагаємося знайти спосіб не відступати,

– заявив український президент.

Вдалося стабілізувати ситуацію

За його словами, після захоплення росіянами Авдіївки українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію завдяки розумним крокам.

Зеленський зауважив, що у разі стабільної ситуації на фронті Україна зможе озброїти й навчити нові бригади в тилу для проведення нового контрнаступу цього року.

"Якщо ви не будете робити кроки вперед для підготовки нового контрнаступу, Росія їх зробить. Ось чого ми навчилися в цій війні – якщо ви цього не зробите, то це зробить Росія", – наголосив він.

Що ще сказав в інтерв'ю український президент