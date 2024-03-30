Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью. В то же время он добавил, что Украина ищет различные пути для решения проблем.

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"Мы больше не можем терять время"

Президент Украины в интервью заявил, что пока Конгресс США не примет законопроект, Украина "будет оставаться там, где есть сейчас". Зеленский отметил, что Украина может проводить ограниченные военные операции, однако, чтобы прогнать врага, необходимо больше оружия.

Из-за споров Конгресса мы потеряли полгода. Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между сторонами,

– подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что отсутствие помощи от США означает, что наша страна не будет иметь надежной противовоздушной обороны, ракет Patriot, средств радиоэлектронной борьбы и артиллерийских снарядов. По словам президента, это "означает, что мы будем возвращаться назад, отступать шаг за шагом, маленькими шагами".

Также Зеленский отметил, что Украина пытается найти различные способы, чтобы не отступать. Президент объяснил, что после отхода из Авдеевки ситуацию на поле боя удалось стабилизировать только благодаря разумным шагам военных. Поэтому Зеленский предположил, что, при условии стабильности фронта, Украина сможет вооружить и обучить новые бригады в тылу для проведения нового контрнаступления позже в этом году.

Если вы не будете делать шаги вперед для подготовки нового контрнаступления, Россия их сделает. Вот чему мы научились в этой войне: если вы этого не сделаете, это сделает Россия,

– заявил Зеленский.

Зеленский обратился к партнерам Украины

Владимир Зеленский также дал интервью телеканалу CBS. В нем он, кроме прочего, также обратился с посланием к украинским партнерам, которые оказывают военную помощь.

Президент подчеркнул, что вопрос поддержки чрезвычайно важен. Зеленский объяснил, что российскому президенту Путину безразлично, сколько еще будет жертв на пути к его мечтам.

"Он не остановится на Украине. Он не остановится на жертвах в Украине. Он будет бросать и своих людей на смерть, и другие государства. И втянет НАТО в войну. И есть большая угроза, что потом американские солдаты будут вынуждены защищать страны НАТО, потому что Польша и страны Балтии – это первые, кто попадет под угрозу. И поэтому Конгрессу надо сохранить не только жизнь Украинцев, но и свое американское будущее", – подчеркнул Зеленский.