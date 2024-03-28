Глава держави розповів спікеру Палати представників про важку ситуацію на полі бою та стрімке посилення російського повітряного терору.

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Часу для зволікань більше немає

Так, лише за минулий тиждень українські міста зазнали ударів 190 ракетами, 140 "Шахедами" та 700 КАБами. Окупанти здійснили спробу повторити екологічну катастрофу, зруйнувавши ДніпроГЕС.

У цих умовах якомога швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе.

Президент наголосив, що чудово розуміє, що у Палати представників є різні позиції щодо того, як саме має надаватися допомога Києву. Втім, підкреслив глава держави, головне, аби серед конгресменів питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання.

Крім того, посадоці обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну, та використання заморожених російських активів на користь України.

Довідка: Президент Зеленський в інтерв'ю CBS News сказав, що Україні допомога потрібна вже зараз, оскільки Росія готує на початок червня новий наступ. І без необхідної кількості снарядів та іншої зброї у ЗСУ немає шансів його відбити.

Коли Конгрес погодить допомогу Україні: що відомо