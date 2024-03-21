Спікер Палати представників заявив Майк Джонсон, що до розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом. За його словами, пріоритетом Конгресу було погодити бюджет уряду США на 2024, а зараз ця робота майже завершена.

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Питання активно обговорюють



Майк Джонсон відповів на уточнюючі запитання журналістів про формат, в якому можуть винести допомогу Україні на голосування. Він зазначив, що питання зараз активно обговорюють.

Серед наявних опцій він назвав:

розділення оборонної та гуманітарної допомоги Україні;

надання допомоги в кредит;

використання REPO Act – законопроєкту про конфіскацію російських активів та передачу цих коштів Києву.

У конгресі вже кілька місяців точаться суперечки про бюджет на 2024 рік, тож у США не можуть погодити допомогу Україні.

Остін прокоментував допомогу Україні