Спікер Палати представників заявив Майк Джонсон, що до розгляду допомоги Україні перейдуть вже найближчим часом. За його словами, пріоритетом Конгресу було погодити бюджет уряду США на 2024, а зараз ця робота майже завершена.
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Питання активно обговорюють
Майк Джонсон відповів на уточнюючі запитання журналістів про формат, в якому можуть винести допомогу Україні на голосування. Він зазначив, що питання зараз активно обговорюють.
Серед наявних опцій він назвав:
- розділення оборонної та гуманітарної допомоги Україні;
- надання допомоги в кредит;
- використання REPO Act – законопроєкту про конфіскацію російських активів та передачу цих коштів Києву.
У конгресі вже кілька місяців точаться суперечки про бюджет на 2024 рік, тож у США не можуть погодити допомогу Україні.
Остін прокоментував допомогу Україні
- Міністр оборони США висловився про майбутню допомогу Україні від американців. Ллойд Остін зазначив, що все подальші дії залежатимуть від рішень, які ухвалить Конгрес Сполучених Штатів.
- Про це глава Пентагону заявив на пресконференції за результатами засідання у межах "Рамштайну". За словами Остіна, наразі прогнозувати щось стосовно допомоги Україні від США досить складно.
- Міністр підкреслив важливість допомоги, яку отримують наші військові, особливо наголосивши на потребі в боєприпасах та оборонній допомозі.