Про це глава Пентагону заявив на пресконференції за результатами засідання у межах "Рамштайну". За словами Остіна, наразі прогнозувати щось стосовно допомоги Україні від США досить складно, інформує 24 Канал.

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Остін висловився про допомогу Україні від Сполучених Штатів

У своїй заяві міністр оборони США прокоментував впевненість українських військових у своїй здатності захистити країну. Міністр підкреслив важливість допомоги, яку вони отримують, особливо наголосивши на потребі в боєприпасах та оборонній допомозі.

Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні,

– наголосив Остін.

Глава Пентагону сказав, що американська влада бачить і вірить з оптимізмом що наступні кроки щодо допомоги Україні будуть ухвалені.

"Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", – підкреслив він.

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