Про це глава Пентагону заявив на пресконференції за результатами засідання у межах "Рамштайну". За словами Остіна, наразі прогнозувати щось стосовно допомоги Україні від США досить складно, інформує 24 Канал.
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Остін висловився про допомогу Україні від Сполучених Штатів
У своїй заяві міністр оборони США прокоментував впевненість українських військових у своїй здатності захистити країну. Міністр підкреслив важливість допомоги, яку вони отримують, особливо наголосивши на потребі в боєприпасах та оборонній допомозі.
Тут хочу додати, що ми будемо сподіватись що незабаром буде прийнятий черговий пакет допомоги Україні. Звичайно, ми розуміємо наскільки важливим є те що США дає Україні,
– наголосив Остін.
Глава Пентагону сказав, що американська влада бачить і вірить з оптимізмом що наступні кроки щодо допомоги Україні будуть ухвалені.
"Але ви знаєте, що все це залежить від Конгресу. Не можна робити прогнозів, але я буду продовжувати співпрацювати з колегами для того, щоб це стало можливо", – підкреслив він.
США не допустять програшу України у війні з Росією
- Ллойд Остін також на засіданні "Рамштайну", яке пройшло 19 березня, зазначив, що Сполучені Штати не допустять, щоб Україна програла Росії у повномасштабній війні. Водночас глава Пентагону визнав, що умови, у яких наші захисники ведуть боротьбу проти агресора є надзвичайно складними.
- Міністр оборони США також зауважив, що Україна може зупинити Путіна, однак Захід має це забезпечити. Американський посадовець підкреслив, що військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.
- Варто зазначити, що Напередодні зустрічі "Рамштайн" джерела повідомили Reuters, що міністр оборони США Ллойд Остін виступить перед європейськими союзниками на засіданні Контактної групи. Як повідомляється, Остін підкреслить незмінну відданість адміністрації Байдена підтримці України, попри те, що у Вашингтона фактично закінчилися гроші для підтримки нашої держави. А нову допомогу не можуть надати, доки Конгрес не ухвалить законопроєкт про допомогу Україні.