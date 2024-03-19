Об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции по результатам заседания в рамках “Рамштайн”. По словам Остина, пока прогнозировать что-то относительно помощи Украине от США достаточно сложно, информирует 24 Канал.

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Остин высказался о помощи Украине от Соединенных Штатов

В своем заявлении министр обороны США прокомментировал уверенность украинских военных в своей способности защитить страну. Министр подчеркнул важность помощи, которую они получают, особенно отметив потребность в боеприпасах и оборонной помощи.

Здесь хочу добавить, что мы будем надеяться что вскоре будет принят очередной пакет помощи Украине. Конечно, мы понимаем насколько важным является то, что США дает Украине,

– подчеркнул Остин.

Глава Пентагона сказал, что американская власть видит и верит с оптимизмом что следующие шаги по помощи Украине будут приняты.

"Но вы знаете, что все это зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозов, но я буду продолжать сотрудничать с коллегами для того, чтобы это стало возможно", – подчеркнул он.

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