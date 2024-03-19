Об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции по результатам заседания в рамках “Рамштайн”. По словам Остина, пока прогнозировать что-то относительно помощи Украине от США достаточно сложно, информирует 24 Канал.
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Остин высказался о помощи Украине от Соединенных Штатов
В своем заявлении министр обороны США прокомментировал уверенность украинских военных в своей способности защитить страну. Министр подчеркнул важность помощи, которую они получают, особенно отметив потребность в боеприпасах и оборонной помощи.
Здесь хочу добавить, что мы будем надеяться что вскоре будет принят очередной пакет помощи Украине. Конечно, мы понимаем насколько важным является то, что США дает Украине,
– подчеркнул Остин.
Глава Пентагона сказал, что американская власть видит и верит с оптимизмом что следующие шаги по помощи Украине будут приняты.
"Но вы знаете, что все это зависит от Конгресса. Нельзя делать прогнозов, но я буду продолжать сотрудничать с коллегами для того, чтобы это стало возможно", – подчеркнул он.
США не допустят проигрыша Украины в войне с Россией
- Ллойд Остин также на заседании "Рамштайна", которое прошло 19 марта, отметил, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла России в полномасштабной войне. В то же время глава Пентагона признал, что условия, в которых наши защитники ведут борьбу против агрессора являются чрезвычайно сложными.
- Министр обороны США также отметил, что Украина может остановить Путина, однако Запад должен это обеспечить. Американский чиновник подчеркнул, что военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.
- Стоит отметить, что накануне встречи "Рамштайн" источники сообщили Reuters, что министр обороны США Ллойд Остин выступит перед европейскими союзниками на заседании Контактной группы. Как сообщается, Остин подчеркнет неизменную преданность администрации Байдена поддержке Украины, несмотря на то, что у Вашингтона фактически закончились деньги для поддержки нашего государства. А новую помощь не могут предоставить, пока Конгресс не примет законопроект о помощи Украине.