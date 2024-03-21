Спикер Палаты представителей заявил Майк Джонсон, что к рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. По его словам, приоритетом Конгресса было согласовать бюджет правительства США на 2024, а сейчас эта работа почти завершена.
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Вопрос активно обсуждают
Майк Джонсон ответил на уточняющие вопросы журналистов о формате, в котором могут вынести помощь Украине на голосование. Он отметил, что вопрос сейчас активно обсуждают.
Среди имеющихся опций он назвал:
- разделение оборонной и гуманитарной помощи Украине;
- предоставление помощи в кредит;
- использование REPO Act – законопроекта о конфискации российских активов и передачу этих средств Киеву.
В конгрессе уже несколько месяцев идут споры о бюджете на 2024 год, поэтому в США не могут согласовать помощь Украине.
Остин прокомментировал помощь Украине
- Министр обороны США высказался о будущей помощи Украине от американцев. Ллойд Остин отметил, что все дальнейшие действия будут зависеть от решений, которые примет Конгресс Соединенных Штатов.
- Об этом глава Пентагона заявил на пресс-конференции по результатам заседания в рамках "Рамштайна". По словам Остина, пока прогнозировать что-то относительно помощи Украине от США достаточно сложно.
- Министр подчеркнул важность помощи, которую получают наши военные, особенно отметив потребность в боеприпасах и оборонной помощи.