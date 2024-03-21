Спикер Палаты представителей заявил Майк Джонсон, что к рассмотрению помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. По его словам, приоритетом Конгресса было согласовать бюджет правительства США на 2024, а сейчас эта работа почти завершена.

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Вопрос активно обсуждают



Майк Джонсон ответил на уточняющие вопросы журналистов о формате, в котором могут вынести помощь Украине на голосование. Он отметил, что вопрос сейчас активно обсуждают.

Среди имеющихся опций он назвал:

разделение оборонной и гуманитарной помощи Украине;

предоставление помощи в кредит;

использование REPO Act – законопроекта о конфискации российских активов и передачу этих средств Киеву.

В конгрессе уже несколько месяцев идут споры о бюджете на 2024 год, поэтому в США не могут согласовать помощь Украине.

Остин прокомментировал помощь Украине