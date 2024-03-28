Глава государства рассказал спикеру Палаты представителей о тяжелой ситуации на поле боя и стремительном усилении российского воздушного террора.

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Времени для промедлений больше нет

Так, только за прошедшую неделю украинские города подверглись ударам 190 ракетами, 140 "Шахедами" и 700 КАБами. Оккупанты предприняли попытку повторить экологическую катастрофу, разрушив ДнепроГЭС.

В этих условиях скорейшее принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно.

Президент подчеркнул, что прекрасно понимает, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как именно должна предоставляться помощь Киеву. Впрочем, подчеркнул глава государства, главное, чтобы среди конгрессменов вопрос помощи Украине оставался фактором объединения.

Кроме того, чиновники обсудили необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Справка: Президент Зеленский в интервью CBS News сказал, что Украине помощь нужна уже сейчас, поскольку Россия готовит на начало июня новое наступление. И без необходимого количества снарядов и другого оружия у ВСУ нет шансов его отбить.

Когда Конгресс согласует помощь Украине: что известно