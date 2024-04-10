Президент Украины сказал, что канцлер Германии объяснял ему, почему Берлин не соглашается на поставку ракет Taurus.

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Почему Шольц не соглашается на поставку Украине ракет Taurus

Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, связана ли позиция Олафа Шольца с ядерными угрозами Владимира Путина.

Шольц сказал, что "так оно и есть". Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер также объяснил, что Киев и Берлин обсуждают поставки ракет Taurus. Однако этот вопрос "не такой простой".

Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это (ракеты Taurus – 24 Канал) самая сильная система вооружений в Германии,

– объяснил президент Украины.

Зеленский добавил, что канцлер не может оставить свою страну без этой системы вооружений. Кроме того, он заявил, что у партнеров Украины есть оружие, которое нужно стране сегодня, чтобы выжить.

"Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", – сказал Зеленский, имея в виду Taurus, ATACMS и F-16.

Какое оружие больше всего нужно ВСУ