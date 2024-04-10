Президент Украины сказал, что канцлер Германии объяснял ему, почему Берлин не соглашается на поставку ракет Taurus.
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Почему Шольц не соглашается на поставку Украине ракет Taurus
Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, связана ли позиция Олафа Шольца с ядерными угрозами Владимира Путина.
Шольц сказал, что "так оно и есть". Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России,
– заявил Зеленский.
Украинский лидер также объяснил, что Киев и Берлин обсуждают поставки ракет Taurus. Однако этот вопрос "не такой простой".
Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это (ракеты Taurus – 24 Канал) самая сильная система вооружений в Германии,
– объяснил президент Украины.
Зеленский добавил, что канцлер не может оставить свою страну без этой системы вооружений. Кроме того, он заявил, что у партнеров Украины есть оружие, которое нужно стране сегодня, чтобы выжить.
"Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем это оружие", – сказал Зеленский, имея в виду Taurus, ATACMS и F-16.
Какое оружие больше всего нужно ВСУ
- Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что больше всего ВСУ нужны дальнобойные ракеты Taurus, ATACMS и Storm Shadow, а не танки Leopard или Abrams. По его словам, также необходимы артиллерийские снаряды и артиллерия.
- По мнению специалиста, больше всего украинским военным нужны ракеты Taurus и Storm Shadow, которые имеют дальность 450 километров. Именно с их помощью Украина может ударить по Крымскому мосту.
- На днях глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что дальнобойные ракеты Taurus значительно бы облегчили жизнь украинской армии. В частности, эти ракеты могут поражать командные центры врага и другие важные цели.