Ранее, Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин просчитался, когда думал, что Евросоюз не будет поддерживать Украину до победы. Для Германии важно, чтобы ЕС противостоял российским атакам и оказывал значительную помощь для Киева.
Смотрите также Должен быть создан до финала войны: как может работать международный трибунал над оккупантами
При каком условии Путин завершит войну в Украине
Выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте, Шольц сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал "эффективным сдерживанием".
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, российский диктатор Владимир Путин завершит войну в Украине тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.
Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя,
– заявил Шольц.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Украины в войне с Россией и призвал Запад продолжать такую поддержку.
На сегодня Германия выделила Киеву военную поддержку на 28 миллиардов евро. Канцлер Германии подчеркнул, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.
Он также призвал к развитию сильной и действительно европейской оборонной промышленности.
"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – резюмировал Шольц.
Почему Шольц не хочет передавать Украине ракеты Taurus
- Германия до сих пор не приняла решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. В частности, канцлер Олаф Шольц выступает против такого шага.
- Олаф Шольц назвал вероятное использование Taurus против целей в России одной из причин, почему он не хочет предоставлять Украине ракеты большой дальности.
- Депутат Европейского парламента Германии Виола фон Крамон-Таубадель прокомментировала эту ситуацию. "Ну, знаете, я не знаю, что делать в ситуации с позицией Шольца. Не знаю. Он как тот осел, загнан в угол. Ты можешь тянуть, тянуть и тянуть его, и чем больше ты тянешь, тем упрямее он становится", – сказала политик.