Ранее, Олаф Шольц заявил, что Владимир Путин просчитался, когда думал, что Евросоюз не будет поддерживать Украину до победы. Для Германии важно, чтобы ЕС противостоял российским атакам и оказывал значительную помощь для Киева.

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При каком условии Путин завершит войну в Украине

Выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте, Шольц сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал "эффективным сдерживанием".

По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, российский диктатор Владимир Путин завершит войну в Украине тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.

Война в Украине закончится в тот момент, когда президент Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя,

– заявил Шольц.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что его страна не прекратит своих усилий по поддержке Украины в войне с Россией и призвал Запад продолжать такую поддержку.

На сегодня Германия выделила Киеву военную поддержку на 28 миллиардов евро. Канцлер Германии подчеркнул, что поддержка Западом Украины является "ключом к восстановлению мира" в Европе.

Он также призвал к развитию сильной и действительно европейской оборонной промышленности.

"Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе, как европейцы, чтобы никто не решился напасть на нас", – резюмировал Шольц.

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