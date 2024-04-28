Крім того, внаслідок російської атаки також є травмовані. Постраждав від російського обстрілу також і Херсон.

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Окупанти впродовж доби обстрілювали Херсонську область

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що минулої доби противник обстріляв низку населених пунктів області.

Серед них були: Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівка, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівка, Берегове, Токарівка, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське, Антонівка, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Також ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а сьогодні на світанку завдав авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах,

– зазначив посадовець.

Прокудін також наголосив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків.

"Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі", – написав він.

Також відомо, що через російську агресію 3 людини зазнали поранень.

Росіяни також обстріляли Херсон

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що минулої доби російські окупаційні війська завдали по Херсону ракетного удару із застосуванням 1 ракети.

Внаслідок цього пошкоджені 2 будівлі – заклад освіти й багатоповерховий будинок,

– підкреслив Мрочко.

Він також наголосив, що за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених внаслідок російського обстрілу немає.

Вночі противник також здійснив обстріл дронами