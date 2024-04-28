Кроме того, в результате российской атаки также есть травмированные. Пострадал от российских обстрелов также и Херсон.

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Оккупанты на протяжении суток обстреливали Херсонскую область

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин отметил, что за прошедшие сутки противник обстрелял ряд населенных пунктов области.

Среди них были: Кизомис, Днепровское, Янтарное, Михайловка, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловка, Берегово, Токаревка, Новоберислав, Костырка, Приднепровское, Огромное, Антоновка, Инженерное, Садовое, Молодежное.

Также враг в полдень ударил ракетой по Херсону, а сегодня на рассвете нанес авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.,

– отметил должностное лицо.

Прокудин также отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов.

"Были зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные здания, гараж и частные автомобили", – написал он.

Также известно, что из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Россияне также обстреляли Херсон

Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко отметил, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Херсону ракетный удар с применением 1 ракеты.

В результате повреждены 2 здания– учебное заведение и многоэтажное здание,

– подчеркнул Мрочко.

Он также подчеркнул, что за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине раненых в результате российских обстрелов нет.

Ночью противник также произвел обстрел дронами