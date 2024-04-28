Речь об отеле, расположен в прибрежной зоне Николаева. На момент удара внутри здания находились люди.

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Как выглядит гостиница в Николаеве после удара россиян

В Николаевской областной военной администрации рассказали, что россияне попали по гостинице, ранее уже страдавшей от вражеского обстрела. В частности, владельцы отеля только возобновились после прилетов, которые были в 2022 году.

Рядом детская спортивная школа и стадион. Никаких военных объектов. Историческая часть города,

– отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Он также подчеркнул, что это сознательная атака россиян на бизнес города и экономику. К счастью, в результате удара никто не пострадал.

Последствия российского удара по гостинице в Николаеве / Фото ГСЧС

Детали ночной атаки по городу также рассказал в эфире телемарафона начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что враг совершил дроновую атаку по Николаеву, использовали "Шахеды".

"К несчастью, несколько из них попали в гражданский объект, в прибрежной полосе было попало в отель, в котором проживали обитатели. Это была действующая гостиница, Кстати говоря, он и до этого страдал, его восстанавливали и там произошел соответственно пожар, однако обошлось без жертв", – подчеркнул он.

Пожар в отеле, куда попали россияне погасили / Видео ГСЧС

В России высказались об атаке на гостиницу в Николаеве

Тем временем российские пропагандистские СМИ подтвердили, что российские военные попали по судостроительному заводу и гостинице в Николаеве. По словам оккупантов, в этом отеле якобы "проживали англоязычные наемники, что воюют в Украине". Поэтому, как всегда, россияне пытаются искать англоязычных войск даже там, где их нет.

Тем временем гости отеля, находившиеся там к моменту российской атаки показали последствия попадания изнутри. На кадрах можно увидеть, что почти все двери в номерах отеля выбило от взрывной волны.

Как выглядит отель, куда попали россияне: смотрите видео (18+)

Также можно увидеть, что во всех номерах на этаже дверь или отворила, или выломала взрывная волна. К счастью, пострадавших среди гостей и работников гостиницы не было.

Обратите внимание! Кроме отеля в Николаеве также пострадал и энергетический объект. Вспыхнул пожар на рекреационном объекте.