На околицях Часового Яру тривають бої. У ГУР показали, як українські бійці ефективно знищують ворожих солдатів, що сунуть на місто.

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Полювання на ворога

У повідомленні Головного управління розвідки стверджується, що розвідники штурмують окупантів в одній із найгарячіших точок східного фронту – у Часовому Яру.

Відомство показало кадри роботи воїнів Міжнародного легіону ГУР МО України.

Чудова природа, чудове сонечко...⠀

...Чудове місце, щоб відвідати,

– йдеться у дописі до епічного відео штурмових дій наших оборонців.

Як захисники ліквідовують загарбників: дивіться відео

Зазначимо, що станом на 10:30 22 травня, відповідно до зведення Генштабу, на Краматорському напрямку від початку доби противник здійснив шість спроб покращити тактичне положення. Ворог атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Наразі три атаки вже відбито – знищено танк та дві БМД окупантів. А три боєзіткнення ще тривають. Під час штурму в районі Іванівського знищено чотири російських бойових машини десанту.

Раніше військові зазначали, що Часів Яр – стратегічно важливе місто. Без його захоплення росіяни не зможуть далі просуватися на Донеччині у напряму великих міст – Краматорська, Костянтинівки, Слов'янська та Дружківки. За прогнозами ветерана російсько-української війни, у разі втрати Часового Яру ці чотири міста одразу стануть зоною бойових дій. Їх буде втримати непросто, адже вони перебувають у низині під Часовим Яром – це дуже невигідне становище.

Ворог просунувся у Часовому Яру станом на 22 травня: дивіться на карту

Нагадаємо, що 18 травня у вечірньому зверненні президент Зеленський розповів про вдало відбитий штурм росіян на Часів Яр. Глава держави похвалив українських військових, які знищили 20 одиниць військової техніки та озброєння окупантів.