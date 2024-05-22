Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко, додавши, що загалом населений пункт не контролює жодна зі сторін. Але, попри всі пропагандистські заяви, ні один російський військовий повністю не пройшов Роботине.

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Ворог штурмує малими групами

Трапляються випадки, коли окупанти починають просуватися. Як правило, вони йдуть невеликими групами до п'яти людей і так намагаються вийти до наших позицій. Це їм не вдається.

Село досить розтягнуте, до того ж мовиться не про звичайну територію, де є поля та посадки, в яких можна заховатися. Зробити це у Роботине практично неможливо, бо воно повністю зруйноване, подекуди залишився лише фундамент і асфальт.

У ворога немає можливості пройти таку значну відстань і залишитися непоміченим. Вони не зможуть ухилитися від артилерії, дронів чи навіть стрілецького бою. Завдяки цьому залишки села вдається втримувати,

– розповів Сергій Лишенко.

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Яке значення має село для окупантів

Роботинський плацдарм утворився в ході українського контрнаступу влітку 2023 року. Тоді цей напрямок мав стратегічне значення, оскільки планувалося вийти до Токмака і рухатися в напрямку Мелітополя. Саме тому на Роботине йшли наші військові й звільнили певні території у Запорізькій області, зокрема й цей населений пункт.

Наразі для росіян село не має такого стратегічного значення. Не видно спроб ворога розвинути звідти наступ на інші напрямки.

На мій погляд, захоплення село має більше пропагандистський характер. Але, як кажуть наші військові, головне значення не в самому селі, а в тих висотах, які є за селом, куди окупанти ще не дісталися,

– зауважив депутат Запорізької обласної ради.

З цих висот ворогу буде зручніше наступати на Оріхів, Новоданилівку й руйнувати цю територію. Зауважимо, що українські воїни зайняли висоти ще в лютому 2022 року, тоді були створені оборонні рубежі. Ворог не був до цього готовий, тому зупинився і так утворилася лінія фронту.

"Противник не дійшов до Оріхова, тому що спіткнувся саме на цій лінії оборони. Якщо він матиме намір наступати на Запоріжжя через Оріхів, то відповідно йому буде необхідно завойовувати ці висоти. Тоді вони мають певне значення", – пояснив Сергій Лишенко.

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