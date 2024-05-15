Однак насправді, як виявилось, подібна інформація не відповідає дійсності. Підтвердженням цьому є той факт, що за поточну добу жодних змін на цій ділянці фронту не відбулося.

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Заяви російського міноборони – брехня

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, у районі Роботиного з початку доби відбулося чотири бойових зіткнення. Зазначається, що змін положення наших військ не відбулося. Водночас ситуація у цьому напрямку контрольована.

Зокрема, речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері "Радіо Свобода" також розповів, що інформація про нібито "захоплення" Роботиного, яким уже похвалились у російському оборонному відомстві, не відповідає дійсності.

Попри численні штурми цього населеного пункту, ворог не досяг успіху на цьому напрямку. Триває оборона. Сили оборони півдня роблять все для того, щоб ворог і надалі не мав успіху. В результаті штурмів росіяни були вимушені відійти, зазнавши втрат,

– розповів він.

Зауважимо також, що протягом минулої доби на Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 4 атаки ворога в районі Роботине.

Зверніть увагу! Збройні Сили України визволили Роботине влітку 2023 року. Це село важливе тим, що розміщене на дорозі з Оріхова до Токмака. За Токмаком розташований Мелітополь. Ці два міста наразі перебувають під російською окупацією.

Ворог останнім часом активізувався на півдні: коротко