Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що зазначили в "Легіоні Свобода"

Станом на шосту ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в них є,

– повідомляє Денисов.

За словами речника, є підозра, що в найближчі 2 дні основний акцент російські війська будуть робити саме на артилерію, адже в області оголошено штормове попередження. Прогнозують тривалі дощі, відповідно ворог не зможе активно застосовувати безпілотники і штурмову піхоту.

Навіть та їхня піхота, яка намагається заскочити на наші позиції, 99% з неї гине. Є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої, тому що окупанти, не зважаючи на перевагу в живій силі, не можуть просунутися і видалити наших хлопців з займаних позицій,

– зазначив речник.

Що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ у своєму телеграм-каналі оприлюднив оперативну інформацію станом на 13:00 14 травня щодо російського вторгнення. Там вони описали, що відбувається на полі бою, зокрема, на Запорізькому напрямку.