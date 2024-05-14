Об этом рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также Россияне существенно увеличили количество штурмов на Ореховском направлении, – Плетенчук
Что отметили в "Легионе Свобода"
По состоянию на шесть утра не прекращаются артиллерийские обстрелы. Враг бьет из всего, что у них есть,
– сообщает Денисов.
По словам представителя, есть подозрение, что в ближайшие 2 дня основной акцент российские войска будут делать именно на артиллерию, ведь в области объявлено штормовое предупреждение. Прогнозируют длительные дожди, соответственно враг не сможет активно применять беспилотники и штурмовую пехоту.
Даже та их пехота, которая пытается заскочить на наши позиции, 99% из нее погибает. Есть ряд участков, где происходят позиционные бои, потому что оккупанты, несмотря на преимущество в живой силе, не могут продвинуться и удалить наших ребят с занимаемых позиций,
– отметил спикер.
Что происходит на фронте
Генштаб ВСУ в своем телеграмм-канале обнародовал оперативную информацию по состоянию на 13:00 14 мая относительно российского вторжения. Там они описали, что происходит на поле боя, в частности, на Запорожском направлении.
- На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое – Слобожанское, Шебекино (Россия) – Волчанск, Борисовка – Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцы и Нескучного.
- На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.
- На Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение неподалеку Ивановки.
- На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности их зафиксировано на направлениях Бахмут – Новый, Бахмут – Клищеевка, Одрадовка- Клищеевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того враг нанес 2 авиационных удара.
- На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды задействовали для ударов боевую авиацию – возле Воздвиженки и Евгеновки.
- На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка – Георгиевка и Славное – Новомихайловка.
- На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов у Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.
- Приднепровское направление – захватчики 3 раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики с артирелии обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.
- На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.