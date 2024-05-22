За минулу добу ворог втратив 1300 бійців. Крім цього, стало відомо про успішну "демобілізацію" ще кількох військовослужбовців Росії.

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Кого вдалося ліквідувати

Сили оборони України успішно ліквідували цілу низку загарбників.

Зокрема:

  • командир загону Барс-12 підполковник Климюк Ігор;
  • командир парашутно-десантної роти майор Волков Олег;
  • майор Біломістнов Євген;
  • майор Іванов Віктор;
  • капітан Гаралов Руслан;
  • старший лейтенант Сусь Микола;
  • старший лейтенант Олексашин Олександр;
  • лейтенант Ляшенко Сергій.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат.

Втрати росіян на Харківському напрямку

  • Українські військові розповідали, що окупанти активізувались у Харківській області. Втрати ворога тільки в особовому складі на Харківщині 21 травня вже майже досягають сотні.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що вороги продовжують активні дії на більшості напрямків. Зокрема, росіяни намагаються прорвати оборону українських військ.
  • Загальні втрати противника на цьому напрямку становлять сьогодні вже 71 особа та 14 одиниць озброєння і військової техніки. Серед іншого, пошкоджено російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град".