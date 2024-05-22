За минулу добу ворог втратив 1300 бійців. Крім цього, стало відомо про успішну "демобілізацію" ще кількох військовослужбовців Росії.

Дивіться також У Вовчанську тривають вуличні бої, ворог тисне на Часів Яр: як змінилася лінія фронту за тиждень

Кого вдалося ліквідувати

Сили оборони України успішно ліквідували цілу низку загарбників.

Зокрема:

командир загону Барс-12 підполковник Климюк Ігор;

командир парашутно-десантної роти майор Волков Олег;

майор Біломістнов Євген;

майор Іванов Віктор;

капітан Гаралов Руслан;

старший лейтенант Сусь Микола;

старший лейтенант Олексашин Олександр;

лейтенант Ляшенко Сергій.

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат.

Втрати росіян на Харківському напрямку