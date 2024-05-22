За прошедшие сутки враг потерял 1300 бойцов. Кроме этого, стало известно об успешной "демобилизации" еще нескольких военнослужащих России.

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Кого удалось ликвидировать

Силы обороны Украины успешно ликвидировали целый ряд захватчиков.

В частности:

  • командир отряда Барс-12 подполковник Климюк Игорь;
  • командир парашютно-десантной роты майор Волков Олег;
  • майор Беломестнов Евгений;
  • майор Иванов Виктор;
  • капитан Гаралов Руслан;
  • старший лейтенант Сусь Николай;
  • старший лейтенант Алексашин Александр;
  • лейтенант Ляшенко Сергей.

Россия продолжает нести колоссальные потери.

Потери россиян на Харьковском направлении

  • Украинские военные рассказывали, что оккупанты активизировались в Харьковской области. Потери врага только в личном составе на Харьковщине 21 мая уже почти достигают сотни.
  • В Генштабе ВСУ рассказали, что враги продолжают активные действия на большинстве направлений. В частности, россияне пытаются прорвать оборону украинских войск.
  • Общие потери противника на этом направлении составляют сегодня уже 71 человек и 14 единиц вооружения и военной техники. Среди прочего, повреждена российская реактивная система залпового огня БМ-21 "Град".