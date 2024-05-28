Какой будет компенсация

По состоянию на теперь, известно, что выплаты получат семьи погибших. Им предоставят 1 миллион гривен, а также компенсируют расходы, связанные с похоронами.

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Юлия Чудновец Руководитель департамента по связям с общественностью в "Эпицентре" Мы в "Эпицентре" понимаем, что есть люди, которым поддержка сейчас нужна больше всего – семьи погибших и пострадавших. Поэтому хотим сказать: "Родные, мы с вами!".

Семьи погибших, где есть несовершеннолетние дети, получат дополнительную помощь. "Эпицентр" будет выплачивать им ежемесячно 10 тысяч гривен на каждое несовершеннолетнее лицо, пока оно не достигнет 18 лет.

Всем пострадавшим будет предоставлено полное медицинское обеспечение, компенсированы расходы на лечение и реабилитацию,

– отметила Чудновец.

Какие последствия удара

Россияне продолжают наносить удары по гражданским объектам. 25 мая они попали по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В этот момент, внутри помещения находилось около 200 человек.

На момент написания публикации, известно о 48 пострадавших. Установлено, что погибло 17 человек, из них идентифицировали 16. Поиски продолжаются. Некоторые работники и посетители гипермаркета, до сих пор считаются пропавшими без вести.