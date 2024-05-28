Как сообщили в Министерстве экономики и финансов Франции, им удалось разоблачить компанию, что помогала россиянам обходить санкции, которые ввели страны Запада. Соответствующий сигнал о деятельности компании также поступил от партнеров.

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Компания имела регистрацию в северном пригороде Парижа Сен-Сан-Дени. В прошлый четверг и пятницу следователи с таможни провели обысковые действия и проверяли причастность бизнеса к экспорту подсанкционных товаров в Россию.

Правоохранители выяснили, что в 2023 году фирме удалось подать сотни ложных таможенных деклараций. Таким образом компания скрыла, что перевезла агрессорам подсанкционные товары на десятки миллионов евро.

Товары, которые поступали в Россию, могли находиться в другой стране, а покупателя в виде России маскировали ложью в декларациях. Эта компания помогла многим недобропорядочным европейским экспортерам наладить дела с Россией.

Ранее мы писали о том, что крупнейший китайский производитель систем видеонаблюдения без всяких предупреждений ушел из России. Ему принадлежала львиная доля рынка агрессора, а новые санкции предусматривают запрет экспорта в Россию камер и других компонентов для слежки за людьми.