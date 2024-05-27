Hikvision – это крупнейший китайский производитель камер видеонаблюдения. Компания обеспечивала около половины общих поставок в Россию.

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Стало известно, что Hikvision тайно покинул рынок агрессора. Перед этим компания не делала никаких заявлений о своих планах, поэтому демарш состоялся "по-тихому". Клиенты и партнеры в России также ничего не знали о планах Hikvision.

Сайт компании просто перестал открываться, страница в соцсети "Вконтакте" была удалена. Телефоны также перестали отвечать, а офис оказался пустым.

Вероятно, Hikvision решил покинуть российский рынок из-за угрозы санкций США. Продукция компании уже запрещена в Америке и Великобритании, а дочерние предприятия начали попадать в "черный список".

После начала полномасштабного вторжения на Hikvision приходилось 70% российского рынка видеонаблюдения. Россияне уже жалуются, что до нехватки оборудования и компонентов остались считанные дни, а данные, которые были загружены в облачные сервисы Hikvision, теперь могут быть потеряны.

Ранее мы писали о том, что Китай угрожает рынкам ЕС и Великобритании, поэтому аналитики начали бить тревогу.