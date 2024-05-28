Як повідомили у Міністерстві економіки і фінансів Франції, їм вдалося викрити компанію, яка допомагала росіянам обходити санкції, які запровадили країни Заходу. Відповідний сигнал про діяльність компанії також надійшов від партнерів.

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Компанія мала реєстрацію у північному передмісті Парижа Сен-Сан-Дені. Минулого четверга та п'ятниці слідчі з митниці провели обшукові дії та перевіряли причетність бізнесу до експорту підсанкційних товарів у Росію.

Правоохоронці з'ясували, що в 2023 році фірмі вдалося подати сотні неправдивих митних декларацій. У такий спосіб компанія приховала, що перевезла агресорам підсанкційні товари на десятки мільйонів євро.

Товари, які надходили до Росії, могли перебувати в іншій країні, а покупця в вигляді Росії маскували брехнею в деклараціях. Ця компанія допомогла багатьом недоброчесним європейським експортерам налагодити справи з Росією.

Раніше ми писали про те, що найбільший китайський виробник систем відеоспостереження без жодних попереджень пішов з Росії. Йому належала левова частка ринку агресора, а нові санкції передбачають заборону експорту в Росію камер та інших компонентів для стеження за людьми.