В настоящее время тревога продолжалась также в Киевской области. Атака "Шахедами" началась еще в 21 час предыдущего дня, 30 мая.

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Атака "Шахедов" 31 мая: что известно об угрозе для Киева

В Киевской области воздушную тревогу объявили в 02:42, в Киеве чуть позже – в 03:19. Воздушные силы сообщили об угрозе атаки "Шахедами" для региона. Мониторы при этом уточняли, что речь идет лишь об одном дроне.

Киевская областная военная администрация проинформировала жителей Киевщины в 03:24, что зафиксировано движение вражеских БПЛА.

В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Власти призвали людей позаботиться о собственной безопасности и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги.

Отбой объявили в 03:37.

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О начале атаки дронами-камикадзе Воздушные силы написали в 20:54 накануне – 30 мая. Оккупанты запустили "Шахеды" с направления Запорожской области. Всю хронологию событий вечерне-ночной атаки читайте по этой ссылке.