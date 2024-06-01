Сейчас ПВО занимается утилизацией вражеских дронов. Известно, что тревогу в области объявили в 00:17.

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ПВО сбивают вражеские дроны в Киевской области

Уже в 00:47 поступила информация о том, что российские "Шахеды" замечены в небе над Киевской областью. В ОВА заявили, что ПВО работает над уничтожением целей в небе.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– призвали там.

Заметим, что по состоянию на 01:08 тревога объявлена для Винницкой, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Харьковской областей.

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Киев атаковали крылатыми ракетами утром 31 мая