Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате вражеского удара по городу есть пострадавшие.
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Россия снова атаковала припортовую инфраструктуру
Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом,
– говорится в сообщении председателя Одесской ОГА.
По его словам, вражеской целью на этот раз в очередной раз стала припортовая инфраструктура. В результате удара по меньшей мере два человека получили осколочные ранения, 28-летняя девушка и 37-летний мужчина.
Известно, что по состоянию на эту минуту пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В то же время Олег Кипер заверил, что сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Отметим, что оккупанты целенаправленно избивают по жилым кварталам, стремясь вызвать у людей панику. Также противник желает повлиять на экономический потенциал региона. Ведь Одесская область занимает важное место в обороноспособности нашего государства.
Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса места попадания ракет, фото и видео с последствиями обстрелов или работу ПВО. Так ведь вы помогаете врагу корректировать огонь.
Сегодня враг снова бил по Одессе: что известно
- Около 19:30 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Уже через несколько минут в Одессе прогремел сильный взрыв. Мониторинговые каналы писали о пусках баллистики из Крыма. Также отмечали, что это был "Искандер-М".
- Уже вскоре в 21:48 Воздушные силы предупредили о движении ракеты из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район). Тогда в южных областях объявили тревогу.
- Через несколько минут мониторинговые сообщества написали, что враг запустил Х-59. Уже через несколько минут сообщили о взрыве в Одессе. Далее отметили, что ракета прекратила свое существование.
- 29 апреля вечером оккупанты вечером ударили по Одессе "Искандером" с кассетным боеприпасом. В результате атаки погибли 6 человек, несколько десятков получили ранения. Среди погибших – проректор Международного гуманитарного университета Борис Васильев.