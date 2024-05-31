Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в результате вражеского удара по городу есть пострадавшие.

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Россия снова атаковала припортовую инфраструктуру

Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом,

– говорится в сообщении председателя Одесской ОГА.

По его словам, вражеской целью на этот раз в очередной раз стала припортовая инфраструктура. В результате удара по меньшей мере два человека получили осколочные ранения, 28-летняя девушка и 37-летний мужчина.

Известно, что по состоянию на эту минуту пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В то же время Олег Кипер заверил, что сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Отметим, что оккупанты целенаправленно избивают по жилым кварталам, стремясь вызвать у людей панику. Также противник желает повлиять на экономический потенциал региона. Ведь Одесская область занимает важное место в обороноспособности нашего государства.

Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса места попадания ракет, фото и видео с последствиями обстрелов или работу ПВО. Так ведь вы помогаете врагу корректировать огонь.

Сегодня враг снова бил по Одессе: что известно