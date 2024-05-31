Ночью россияне ударили по столице. В результате обстрела Киева была повреждена трансформаторная подстанция в Голосеевском районе, люди были без света. А в Харькове погибло шесть человек – оккупанты попали в жилой дом.

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Что известно о взрыве в Одессе

О том, что в городе слышен сильный взрыв, сообщили корреспонденты 24 Канала в половине восьмого вечера 31 мая. Журналисты Суспильного заметили, что над городом виден дым.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

Уже через несколько минут в следующем сообщении ПС написали, чтобы одесситы были в укрытиях. Это означает, что есть угроза непосредственно для города.

Данные мониторинговых каналов

Телеграм-канал "Крымский ветер" заметил: его подписчики в Саках передали, что был пуск баллистики из Крыма. Именно эта ракета прилетела по Одесскому району.

Мониторы также подтвердили пуски из Крыма и детализировали тип оружия.

"Это был Искандер-М. Прекратил существование в пределах Одесского района", – рассказал один из каналов.

Однако следует заметить, что эта информация не является официальной.

Что писали местные власти

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Баллистика в нашем направлении!" – призвал мэр города Геннадий Труханов. Он также проинформировал, что в Одессе взрывы.

Глава ОВА Олег Кипер также призвал быть в укрытиях.

Где сейчас тревога

Она охватила большую часть Украины. По состоянию на 19:29 карта тревог имеет такой вид:

Не пренебрегайте безопасностью! Будьте в укрытиях!