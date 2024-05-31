В ДТЭК сообщили, что утром 31 мая обломки ракет повредили столичные электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе города.
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Энергетики начали возвращать свет
Сообщается, что энергетики ДТЭК начали возвращать свет сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.
В 8:10 нам удалось запитать большинство домов по резервным источникам,
– сообщили в ведомстве.
В ДТЭК добавили, что без света все еще остаются около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. Электричество обещают вернуть до конца дня.
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В КГВА сообщили, что в результате падения обломков начался пожар на площади примерно 120 квадратных метров. Чрезвычайники полностью потушили его около 6 утра.
Кроме трансформаторной подстанции, В результате атаки повреждены: частное домовладение, СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
- Напомним, что в Киеве воздушную тревогу объявили около 5 утра. Взрывы в столице услышали примерно через 10 минут после того, как Воздушные силы предупредили о скоростной цели.
- Воздушные силы сообщили, что враг атаковал Киев крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области России.
- Силы ПВО сумели сбить ракету, однако обломки тоже вызвали разрушения. Очевидцы утверждают, что вражеская ракета летела низко.