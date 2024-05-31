В ДТЭК сообщили, что утром 31 мая обломки ракет повредили столичные электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе города.

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Энергетики начали возвращать свет

Сообщается, что энергетики ДТЭК начали возвращать свет сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью.

В 8:10 нам удалось запитать большинство домов по резервным источникам,

– сообщили в ведомстве.

В ДТЭК добавили, что без света все еще остаются около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. Электричество обещают вернуть до конца дня.

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В КГВА сообщили, что в результате падения обломков начался пожар на площади примерно 120 квадратных метров. Чрезвычайники полностью потушили его около 6 утра.

Кроме трансформаторной подстанции, В результате атаки повреждены: частное домовладение, СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение.

К счастью, погибших и пострадавших нет.