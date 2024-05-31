Пока неизвестно о характере этих целей. Тревога охватила Киев, центральные, западные и часть восточных областей Украины.

Чуть раньше В Киеве была тревога из-за "Шахеды", работали силы ПВО

Воздушная атака на Киев ночью 31 мая: что известно

О скоростной цели на Киев Воздушные силы сообщили в 04:53 утра. Менее чем через 10 минут поступила информация о еще скоростных целях в том же направлении.

По предположению мониторинговых сообществ, враг мог запустить ракеты из комплекса "Искандер". Ракеты прекратили существование в пределах Киевской области.

Отбой угрозы Воздушные силы объявили в 05:16.

Киев атаковали также "Шахедами"

Тревогу в Киеве объявляли также в 03:20 ночи – к столице приближался по меньшей мере один "Шахед". К тому времени тревога уже продолжалась в Киевской области.

Киевская областная военная администрация проинформировала жителей о движении вражеских БПЛА в регионе и работу сил противовоздушной обороны.

Отбой тревоги и угрозы атаки дронами-камикадзе объявили в 03:37.

Заметим, предыдущей ночью, 30 мая, враг нанес по Украине массированной комбинированной воздушной атаки, применив "Шахеды" (все 32 в итоге уничтожены) и крылатые ракеты Х-101 из стратегической авиации (7 из 11 обезвредили наши силы ПВО). Также по Харькову ударили из баллистического вооружения.