Все, что известно об атаке: последствия, попадания, количество запущенных и уничтоженных целей – рассказывает 24 Канал.

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Сколько целей уничтожено

В ночь на 31 мая российская оккупационная армия нанесла ракетные удары и атаковала беспилотниками "Шахед-131/136". Силы ПВО уничтожили 4 дрона и одну крылатую ракету.

Командование Воздушных сил отчиталось:

россияне атаковали Харьков 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области.

По Киеву армия страны-агрессора ударила крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области.

Кроме того, оккупанты запустили по Украине четыре БПЛА из района Ейска.

В каких областях работала ПВО

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожено 4 "Шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатую ракету "Искандер-К" – в Киевской области.

Враг направил на Киев "Искандер-К"

Россия пыталась нанести удар по столице крылатой ракетой "Искандер-К". Враг запустил ее из Курской области, защитники неба уничтожили ее на подлете к Киеву, в пределах Киевской области.

Заметьте. Ракеты, выпущенные "Искандером" являются сложной целью. Дело в том, что после пуска баллистическая ракета быстро набирает высоту, ракета маневрирует и создает ложные цели для ПВО. В конце разгона баллистическая ракета достигает скорости 2 километра в секунду. Какое-то время украинская ПВО не могла сбивать баллистические ракеты "Искандер-К".

Какими были цели врага

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что захватчики пытаются бить по энергетике, по гражданской инфраструктуре Украины.

Пресс-секретарь ВС ВСУ отмечает, что Воздушные силы достаточно эффективно справляются с отражением массированный и комбинированных ракетных атак и ударов беспилотников. Впрочем, недостаток средств ПВО все же ощущается, ведь "при таком количестве средств воздушного нападения, что есть у россиян, никогда не бывает достаточно ракет и комплексов, которые могли бы противостоять массированным комбинированным атакам".

В Киеве уничтожена трансформаторная подстанция

Во время атаки на Киев ночью 31 мая российские военные уничтожили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе.

"Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы", – отметили в пресс-службе ДТЭК.

Последствия атаки по Киеву / Фото КГВА

В результате атаки произошли отключения света. Энергетики начали возвращать свет в дома сразу, как только позволила ситуация с безопасностью.

В ДТЭК отчитались, что уже в 8:10 удалось запитать большинство домов по резервным источникам. Сейчас без электроэнергии остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение.

Обломки вызвали пожары

В КГВА сообщили, что в результате падения обломков начался пожар на площади примерно 120 квадратных метров. Чрезвычайники полностью потушили его около 6 утра.

Кроме трансформаторной подстанции, в результате атаки повреждены: частное домовладение, СТО, автомойка, 6 легковых авто и складское помещение.

Погибших и жертв в результате атаки на Киев – нет.

К слову, последний раз россияне били по Киеву 8 мая. Тогда силы ПВО также уничтожили все цели, обошлось без раненых и разрушений.

В Харькове враг применил тактику двойных ударов: есть погибшие

Основной удар врага все же пришелся на Харьков. Около полуночи россияне попали в пятиэтажку в городе. По состоянию на утро 31 мая на месте прилета продолжается разбор завалов.

Также от взрывов пострадали жилые дома, надворные застройки, транспортные средства, частные предприятия и объекты торговли. Всего зафиксировано 5 очагов возгорания.

Россияне мощно атаковали Харьков ночью / Фото ОВА

"Враг снова применил тактику двойного удара: второй раз бил в то время, когда на месте уже работали медики, спасатели и правоохранители. По предварительным данным, оккупанты использовали ракеты С-300 для удара по Новобаварскому району города. Все попадания – исключительно в гражданскую инфраструктуру", – сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на утро спасательная операция продолжается / Фото ОВА

Количество жертв возросло до 5

Известно, что по состоянию на 10 утра количество жертв в результате мощных ударов по городу ночью возросло до пяти.

Количество погибших увеличилось, деблокировали из-под завалов еще одно тело мужчины. Всего за ночь российского теракта – пять погибших,

– обновил информацию Синегубов.

По его словам, под завалами пятиэтажного жилого дома находятся еще три человека. Аварийно-поисковые работы продолжаются.

Ранения получили 25 человек, среди них – медицинский работник и полицейский, которые прибыли на место взрыва. Также среди раненых есть дети: мальчик и девочка в возрасте 12 лет.

Что известно о жертвах и состоянии пострадавших

Суспильне со ссылкой на представителя облпрокуратуры, Дмитрия Чубенко, пишет, что среди погибших в Харькове – женщина, которой около 80 лет, двое мужчин, которым около 60 лет, анкетные данные еще двух мужчин сейчас устанавливают.

По его словам, заявлений о пропаже людей не поступало – точного понимания, сколько людей еще могут быть под завалами, нет, поисковые работы продолжаются.

Относительно состояния пострадавших, руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что два человека находятся в тяжелом состоянии после ударов России по Новобаварскому району. Из 25 человек, которые получили ранения, в больницах находятся 8.

12-летняя девочка и 11-летний парень – в состоянии средней тяжести.

Масштабы повреждений

В ГСЧС сообщили, что по состоянию на 9:45 аварийность в разбитом в результате действий россиян доме в Новобаварском районе спасатели устранили.

Последствия атаки по Харькову / Фото Суспильне

Начальник управления ГСЧС Харьковщины Артем Астахов в комментарии Суспильному сообщил, что сейчас спасатели расчищают площадку, чтобы зашли автокраны – они будут поднимать плиты, которые упали внутрь дома