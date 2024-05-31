Елена жила с семьей на четвертом этаже пятиэтажного дома, в который попала Россия. Ее квартира полностью разрушена.
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Родных Елены ищут под завалами
Елена вспомнила, что первый взрыв прогремел около полуночи – тогда взрывной волной в подъезде выбило окна. Женщина пошла к соседям, чтобы вместе убрать битое стекло, и тогда вторая ракета попала уже по их дому.
Женщину из подъезда вытащили спасатели. К счастью, она невредима. Однако ее квартира полностью разрушена. Журналисты сообщили, что спасатели продолжают искать мужа и мать Елены.
Последствия удара по Харькову: фото ОВА, Суспильне, Терехов
Что известно об атаке на Харьков
- В ОВА сообщили, что россияне начали наносить удары по Харькову в 23:50. В частности, враг попал в пятиэтажный жилой дом.
- Частично разрушены с 3-го по 5-й этажи, возник пожар.
- В 00:15 враг нанес повторный удар, когда на место удара прибыли медики и спасатели. Повреждены пожарный автомобиль и авто скорой.
- Спасатели продолжают разбирать завалы, однако на данный момент известно, что в результате удара погибли 3 человека. Пострадали 25 человек, из них два ребенка – мальчик и девочка по 12 лет. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что под завалами могут находиться еще четверо граждан.
- Также враг попал по территории гражданского предприятия, погиб мужчина 1959 года рождения. Еще одно попадание произошло в трехэтажное административное здание.