Елена жила с семьей на четвертом этаже пятиэтажного дома, в который попала Россия. Ее квартира полностью разрушена.

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Родных Елены ищут под завалами

Елена вспомнила, что первый взрыв прогремел около полуночи – тогда взрывной волной в подъезде выбило окна. Женщина пошла к соседям, чтобы вместе убрать битое стекло, и тогда вторая ракета попала уже по их дому.

Женщину из подъезда вытащили спасатели. К счастью, она невредима. Однако ее квартира полностью разрушена. Журналисты сообщили, что спасатели продолжают искать мужа и мать Елены.

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