Олена жила із родиною на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, в який влучила Росія. Її квартира повністю зруйнована.

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Рідних Олени шукають під завалами

Олена згадала, що перший вибух пролунав близько опівночі – тоді вибуховою хвилею у під'їзді вибило вікна. Жінка пішла до сусідів, щоб разом прибрати бите скло, і тоді друга ракета поцілила вже по їхньому будинку.

Жінку з під'їзду витягли рятувальники. На щастя, вона неушкоджена. Однак її квартира повністю зруйнована. Журналісти повідомили, що рятувальники продовжують шукати чоловіка та мати Олени.

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