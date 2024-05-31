Після цього на місті подій виникла пожежа. Однак вибухи у Харкові продовжували лунати.

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У Харкові пролунали вибухи і був приліт

Повітряну тривогу у Харківській області оголошували ще 30 травня о 15:03. А вибухи почули пізно ввечері цього дня, о 23:49, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

Будьте обережні – у місті чути звуки вибухів!

– написав він.

Про вибухи також писали й кореспонденти Суспільного. За даними журналістів на той момент у місті чули щонайменше 2 вибухи.

Уже 31 травня о 00:07 Терехов розповів, що, попередньо, були два прильоти в район щільної житлової забудови. Через 2 хвилини він повідомив, що є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок.

"Є руйнування і пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив мер Харкова.

О 00:15 у Харкові, як зазначив Ігор Терехов, пролунали повторні вибухи. Далі міський голова розповів, що попередньо повторні прильоти були туди ж, куди й перші.

За інформацією ДСНС, під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди,

– сказав Терехов.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов о 00:33 повідомив, що відомо про одного постраждалого, який був госпіталізований до медичної установи. Розбір завалів та ліквідація пожежі на місцях тривають.