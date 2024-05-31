Усе, що відомо про атаку: наслідки, влучання, кількість запущених та знищених цілей – розповідає 24 Канал.

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Скільки цілей знищено

У ніч проти 31 травня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів і атакувала безпілотниками "Шахед-131/136". Сили ППО знищили 4 дрони і одну крилату ракету.

Командування Повітряних прозвітувало:

росіяни атакували Харків 5 зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області.

По Києву армія країни-агресорки вдарила крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області.

Окрім того, окупанти запустили по Україні чотири БпЛА з району Єйська.

У яких областях працювала ППО

Внаслідок бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено 4 "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" – на Київщині".

Ворог спрямував на Київ "Іскандер-М"

Росія намагалась завдати удару по столиці крилатою ракетою "Іскандер-К. Ворог запустив її із Курської області, оборонці неба знищили її на підльоті до Києва, у межах Київської області.

Зауважте. Ракети, випущені "Іскандером" є складною ціллю. Річ у тім, що після пуску балістична ракета швидко набирає висоту, ракета маневрує та створює хибні цілі для ППО. Наприкінці розгону балістична ракета сягає швидкості 2 кілометри за секунду. Якийсь час українська ППО не могла збивати балістичні ракети "Іскандер-М".

Якими були цілі ворога

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що загарбники намагаються бити по енергетиці, по цивільній інфраструктурі України.

Представник ПС ЗСУ зауважує, що Повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттям масований і комбінованих ракетних атак та ударів безпілотників. Втім, нестача засобів ППО все ж відчувається, адже "при такій кількості засобів повітряного нападу, що є в росіян, ніколи не буває достатньо ракет і комплексів, які могли б протистояти масованих комбінованим атакам".

У Києві знищено трансформаторну підстанцію

Під час атаки на Київ вночі 31 травня російські військові знищили трансформаторну підстанцію в Голосіївському районі.

"Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці", – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Наслідки атаки по Києву / Фото КМВА

Внаслідок атаки стались відключення світла. Енергетики почали повертати світло до осель відразу, як тільки дозволила безпекова ситуація.

У ДТЕК прозвітували, що вже о 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. Наразі без електроенергії залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення.

Уламки спричинили пожежі

У КМВА повідомили, що внаслідок падіння уламків почалась пожежа на площі приблизно 120 квадратних метрів. Надзвичайники повністю загасили її близько 6-ї ранку.

Окрім трансформаторної підстанції, внаслідок атаки пошкоджені: приватне домоволодіння, СТО, автомийка, 6 легкових авто та складське приміщення.

Загиблих та жертв унаслідок атаки на Київ – немає.

До слова, востаннє росіяни били по Києву 8 травня. Тоді сили ППО також знищили всі цілі, минулося без поранених та руйнувань.

У Харкові ворог застосував тактику подвійних ударів: є загиблі

Основний удар ворога усе ж припав на Харків. Близько опівночі росіяни влучили у п'ятиповерхівку в місті. Станом на ранок 31 травня на місці прильоту триває розбір завалів.

Також від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспортні засоби, приватні підприємства та об'єкти торгівлі. Усього зафіксовано 5 осередків займання.

Росіяни потужно атакували Харків уночі / Фото ОВА

"Ворог знову застосував тактику подвійного удару: вдруге бив у той час, коли на місці вже працювали медики, рятувальники та правоохоронці. За попередніми даними, окупанти використали ракети С-300 для удару по Новобаварському району міста. Усі влучання – винятково у цивільну інфраструктуру", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на ранок рятувальна операція триває / Фото ОВА

Кількість жертв зросла до 5

Відомо, що станом на 10 ранку кількість жертв внаслідок потужних ударів по місту вночі зросла до п'яти.

Кількість загиблих збільшилася, деблокували з-під завалів ще одне тіло чоловіка. Всього за ніч російського теракту – п'ять загиблих,

– оновив інформацію Синєгубов.

За його словами, під завалами п'ятиповерхового житлового будинку перебувають ще троє людей. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Поранення отримали 25 людей, серед них – медичний працівник і поліціянтка, які прибули на місце вибуху. Також серед поранених є діти: хлопчик та дівчинка у віці 12 років.

Що відомо про жертв та стан потерпілих

Суспільне із посиланням на речника облпрокуратури, Дмитра Чубенко, пише, що серед загиблих у Харкові — жінка, якій близько 80 років, двоє чоловіків, яким близько 60 років, анкетні дані ще двох чоловіків зараз встановлюються.

За його словами, заяв про зникнення людей не надходило — точного розуміння, скільки людей ще можуть бути під завалами, немає, пошукові роботи тривають.

Щодо стану потерпілх, керівник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє людей перебувають у тяжкому стані після ударів Росії по Новобаварському району. З 25 людей, які зазнали поранень, у лікарнях перебувають 8.

12-річна дівчинка та 11-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.

Масштаби пошкоджень

У ДСНС повідомили, що станом на 9:45 аварійність у розбитому унаслідок дій росіян будинку у Новобаварському районі рятувальники усунули.

Наслідки атаки по Харкову / Фото Суспільне

Начальник управління ДСНС Харківщини Артем Астахов у коментарі Суспільному повідомив, що наразі рятувальники розчищають майданчик, щоб зайшли автокрани – вони підійматимуть плити, які впали всередину будинку