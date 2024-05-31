Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожого удару по місту є постраждалі.
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Росія знову атакувала припортову інфраструктуру
Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом,
– йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.
За його словами, ворожою ціллю цього разу вкотре стала припортова інфраструктура. Внаслідок удару щонайменше двоє людей отримали осколкові поранення, 28-річна дівчина та 37-річний чоловік.
Відомо, що станом на цю хвилину постраждалі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Водночас Олег Кіпер запевнив, що наразі їм надається вся необхідна медична допомога.
Зауважимо, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, прагнучи викликати у людей паніку. Також противник хоче вплинути на економічний потенціал регіону. Адже Одещина посідає вагоме місце в обороноздатності нашої держави.
Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси місця влучання ракет, жодних фото та відео з наслідками обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.
Сьогодні ворог знову бив по Одесі: що відомо
- Близько 19:30 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Уже через кілька хвилин в Одесі пролунав сильний вибух. Моніторингові канали писали про пуски балістики з Криму. Також зазначали, що то був "Іскандер-М".
- Вже незабаром о 21:48 Повітряні сили попередили про рух ракети з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Білгород-Дністровський район). Тоді у південних областях оголосили тривогу.
- Через кілька хвилин моніторингові спільноти написали, що ворог запустив Х-59. Уже за кілька хвилин сповістили про вибух в Одесі. Далі зазначили, що ракета припинила своє існування.
- 29 квітня увечері окупанти вдарили по Одесі "Іскандером" з касетним боєприпасом. Внаслідок атаки загинуло 6 людей, кілька десятків отримали поранення. Серед загиблих – проректор Міжнародного гуманітарного університету Борис Васильєв.