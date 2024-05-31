Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок ворожого удару по місту є постраждалі.

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Росія знову атакувала припортову інфраструктуру

Увечері ворог атакував Одесу. Попередньо, балістичною ракетою з касетним боєприпасом,

– йдеться у повідомленні голови Одеської ОВА.

За його словами, ворожою ціллю цього разу вкотре стала припортова інфраструктура. Внаслідок удару щонайменше двоє людей отримали осколкові поранення, 28-річна дівчина та 37-річний чоловік.

Відомо, що станом на цю хвилину постраждалі госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Водночас Олег Кіпер запевнив, що наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

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Зауважимо, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових кварталах, прагнучи викликати у людей паніку. Також противник хоче вплинути на економічний потенціал регіону. Адже Одещина посідає вагоме місце в обороноздатності нашої держави.

Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси місця влучання ракет, жодних фото та відео з наслідками обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

Сьогодні ворог знову бив по Одесі: що відомо