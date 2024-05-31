Тревогу в Одесской области объявили около 21:49. Что уже известно об очередной атаке оккупантов, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Россия атаковала Одесскую область ракетой

В 21:48 Воздушные силы предупредили, что ракета из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Белгород-Днестровский район). В южных областях объявили тревогу.

Мониторинговые сообщества написали, что враг запустил Х-59. Уже через несколько минут сообщили о взрыве. Далее отметили, что ракета прекратила свое существование.

Отбой ракетной опасности военные объявили в 22:09.

В Одессе прогремел взрыв: что известно