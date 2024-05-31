Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Однак вже завтра, як повідомили у компанії, буде введено ліміти на споживання електроенергії.

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Чи будуть вводити обмеження на використання електроенергії

Так, за даними Укренерго, вже завтра, 1 червня, по всій Україні будуть діяти ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів. Їх введуть у проміжку з 18:00 до 23:00.

Зокрема, як повідомили у компанії, у разі перевищення встановлених лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що своєю чергою обленерго розподіляють отриманий ліміт електроенергії так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину. Найперше дбають, щоб зі світлом були лікарні, котельні, водоканали тощо, тобто критична інфраструктура.

Напередодні в "Енергоатомі" застерігали про нові відключення електроенергії. Адже найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС.

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Планові відключення світла можуть повернути