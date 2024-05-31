Відповідне рішення може бути ухвалене внаслідок масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях. Такі атаки противника спричинили значний дефіцит в енергетичній системі нашої держави.

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В Україні можуть знову запровадити планові відключення

Як повідомили в Укренерго, в період з 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції.

Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до початку цих атак. Ба більше, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування.

Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.

Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових і гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів,

– заявили в Укренерго.

У компанії стверджують, що подібне виведення на планове обслуговування атомних блоків це необхідний захід. Це означає, що його неможливо скасувати або відтермінувати.

Від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.

Чи відомо те, скільки триватимуть ці заходи

Зазначається, що диспетчерський центр "Укренерго" буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту в енергосистемі, який виник на тлі підступних російських атак.

У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.

Водночас терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.

Ощадливо споживайте електроенергію. Це суттєво зменшить навантаження на енергосистему і допоможе мінімізувати застосування планових відключень,

– додали у компанії.

Напередодні в "Енергоатомі" застерігали про нові відключення електроенергії. Адже найближчими днями в ремонт виведуть чергові енергоблоки АЕС. Як повідомляв очільник Міненерго Герман Галущенко, до зими в системі будуть усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС.

Нагадаємо, що виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що наразі немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх. Основна причина дефіциту – це, очевидно, зруйнована чи пошкоджена генерація. Іноді ліквідація наслідків та відновлення пошкоджень можуть тривати близько 10 місяців.