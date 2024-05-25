Іноді ліквідація наслідків та відновлення пошкоджень можуть тривати близько 10 місяців. Важливою умовою є наявність достатньої кількості коштів на роботу та нове обладнання. Про це в етері телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Немає можливості виготовити необхідний обсяг

За його словами, раніше вже неодноразово були випадки, коли російські загарбники завдавали повторного удару по об'єктах, які атакували напередодні. Тому, відключення електроенергії триватимуть до того моменту, поки вдасться відновити генерацію.

Основна причина, чому ми маємо дефіцит, це зруйнована чи пошкоджена генерація. У березні, квітні й травні росіяни завдавали серйозні атаки на українські ТЕС, ГЕС, об'єкти генерації й пошкодили до 8 гігаватів. У нас немає можливості виготовити той обсяг електроенергії, щоб її вистачило на всіх,

– пояснив виконавчий директор.

Він наголосив, що відключення є єдиним способом балансувати енергосистему до моменту відновлення пошкодженої генерації. Укренерго надає компаніям, які займаються розподілом струмом по регіонах, чіткі ліміти.

Водночас для ДТЕК, яка працює у Києві, Київській області, а також в Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях, виділених об'ємів вистачає приблизно на 80% від потреби.

Інший важливий чинник – ППО

Як зауважив виконавчий директор ДТЕК, задля того, аби відновити необхідну кількість генерації, існує потреба в забезпеченні захисту критичних об'єктів, зокрема енергетичних, силами протиповітряної оборони.

Швидкість відновлення залежить від надійності захисту того, що відновлюється. В деяких випадках обладнання було пошкоджено вже після відновлення. Перше й основне завдання – мати ППО, яке збиває ракети росіян, які летять на станції. Друге – наявність коштів, щоб придбати обладнання, яке було зруйновано,

– додав Дмитро Сахарук.

Чи будуть відключення світла 26 травня

Як повідомили в Укренерго, 26 травня графіки погодинних відключень не прогнозуються. Втім, ситуація може змінитися протягом доби, якщо українці не будуть ощадливо споживати електроенергію.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про обмеження для українців повідомлять окремо. У ДТЕК також закликали ощадливо споживати електроенергію.