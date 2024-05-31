Соответствующее решение может быть принято в результате массированных ракетных и дроновых ударов врага по украинским электростанциям. Такие атаки противника вызвали значительный дефицит в энергетической системе нашего государства.

Смотрите также В Киеве после утренней атаки уничтожена трансформаторная подстанция

В Украине могут снова ввести плановые отключения

Как сообщили в Укрэнерго, в период с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции.

Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как это было до начала этих атак. Более того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию.

Это предусмотренные законодательством мероприятия, которые происходят ежегодно. Они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой следующего отопительного сезона.

Это может влиять на увеличение или уменьшение дефицита в энергосистеме, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов,

– заявили в Укрэнерго.

В компании утверждают, что подобный вывод на плановое обслуживание атомных блоков это необходимая мера. Это означает, что его невозможно отменить или отсрочить.

От успешности проведения ремонтной кампании летом зависит не только эффективная работа атомных станций следующей зимой, подготовка к которой продолжается сейчас, но и в целом ядерная безопасность.

Известно ли то, сколько продлятся эти мероприятия

Отмечается, что диспетчерский центр "Укрэнерго" будет применять все возможные инструменты для покрытия дефицита в энергосистеме, который возник на фоне коварных российских атак.

В случае превышения областями доведенных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, в соответствии с утвержденной очередностью.

В то же время сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно.

Экономно потребляйте электроэнергию. Это существенно уменьшит нагрузку на энергосистему и поможет минимизировать применение плановых отключений,

– добавили в компании.

Накануне в "Энергоатоме" предостерегали о новых отключениях электроэнергии. Ведь в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС. Как сообщал глава Минэнерго Герман Галущенко, к зиме в системе будут все девять доступных Украине энергоблоков АЭС.

Напомним, что исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что сейчас нет возможности изготовить тот объем электроэнергии, чтобы ее хватило на всех. Основная причина дефицита – это, очевидно, разрушенная или поврежденная генерация. Иногда ликвидация последствий и восстановление повреждений могут длиться около 10 месяцев.