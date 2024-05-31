За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Однако уже завтра, как сообщили в компании, будут введены лимиты на потребление электроэнергии.

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Будут ли вводить ограничения на использование электроэнергии

Так, по данным Укрэнерго, уже завтра, 1 июня, по всей Украине будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей. Их введут в промежутке с 18:00 до 23:00.

В частности, как сообщили в компании, в случае превышения установленных лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в свою очередь облэнерго распределяют полученный лимит электроэнергии так, чтобы не превышать его объем каждый час. В первую очередь заботятся, чтобы со светом были больницы, котельные, водоканалы и т.д., то есть критическая инфраструктура.

Накануне в "Энергоатоме" предостерегали о новых отключениях электроэнергии. Ведь в ближайшие дни в ремонт выведут очередные энергоблоки АЭС.

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