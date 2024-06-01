У повітряних силах повідомили, що ракети долетіли до Закарпатської області. Вони рідко перетинають повітряний простір регіону.
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Невідомо, чи ракети збивали саме там
Близько 3.00 бомбардувальники Ту-95 здійснили пускові маневри. О 4.29 ракети долетіли на крайній захід країни – до Закарпаття. Повітряна тривога тривала до 5.30.
Сповіщали, що російські ракети були у Закарпатській області. Курс – на Мукачево. Достеменно невідомо, чи їх там збили, чи вони змінили напрямок. Повітряні сили відзвітують про це пізніше.
Вночі проти 1 червня під прицілом ворога знову опинилась енергетична інфраструктура України.
На Київщині працювало ППО
- Російські війська вкотре запускали ударні БпЛА та ракети по Україні. У Київській ОВА повідомляють, що ворожі цілі було зафіксовано також у небі над областю.
- Тривогу на Київщині оголосили ще о 00:17. Спочатку в обласній військовій адміністрації повідомили, що ППО працює по російських дронах-камікадзе, а згодом – по ракетах.
- Вже о 00:47 надійшла інформація про те, що російські "Шахеди" помічено в небі над Київською областю. Оборонці неба відпрацювали по ракетах.