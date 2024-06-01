У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. "Шахеди" вже долетіли до західних регіонів, а тривога на Сході пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет.
Сирени лунають в Івано-Франківській області.
Повітряна тривога в південних та центральних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет з Ту-95МС.
- Харківська, Дніпропетровська, Донецька області – загроза ударних БпЛА.
- БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
- БпЛА у західній частині Кіровоградської області, курс західний.
- БпЛА у південній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний.
- БпЛА у південній та східній частині Хмельницької області, курс західний.
- БпЛА ц центральній та південній частині Тернопільської області, курс західний.
Повітряну тривогу оголосили у Києві та області, а також на Чернігівщині.
Могли бути пуски ракет
За інформацію Повітряних сил, тривога у східних областях пов'язана з імовірними пусками крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
"Ракетна небезпека для східних областей", – попередили у Повітряних силах.
Де зараз російські дрони-камікадзе:
- у південній та західній частині Кіровоградської області, курс західний/північно-західний;
- у південній та східній частині Вінницької області, курс західний/північно-західний;
- у північній частині Хмельницької області, курс західний;
- у західній частині Житомирської області, курс західний.
У Росії підняли Ту-95МС
Зафіксовано активність 4 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленья та 2 бортів Ту-95МС з аеродрому Енгельс. Вони здійснюють політ у напрямку пускових рубежів.Повітряні сили просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.