Также известно, что в результате атаки россиян пострадала и гражданская инфраструктура. Предварительно установлено, что враг использовал четыре ракеты неизвестного типа.

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Что известно об атаке на Прикарпатье

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Ивано-Франковской области. По предварительной информации, оккупанты ударили четырьмя ракетами неизвестного типа.

В результате взрыва повреждения получила также гражданская инфраструктура, жилые дома и имущество,

– сообщили правоохранители.