В частности, только во время ночной атаки 1 июня враг обстрелял энергообъекты в 5 областях нашего государства. Кроме того, есть повреждения и 2 теплостанций.

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Графики отключения света могут измениться после обстрела

В Министерстве энергетики рассказали, что ночью враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Это уже шестой массированный ракетно-дроновый удар по энергетическим объектам, который враг наносит с 22 марта.

"Последствия уточняются. Энергетики работают над их ликвидацией", – говорится в заметке.

В Минэнерго напомнили, что 1 июня с 18:00 до 23:00 во всех регионах прогнозируются применения графиков ограничений бытовых и промышленных потребителей.

В то же время в связи с ночной атакой на энергосистему объемы ограничений могут меняться,

– отметили представители министерства.

Кроме того, там добавили, что основной причиной отключений являются масштабные российские атаки на энергосистему и вызванный ими дефицит мощности.

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Враг ночью обстрелял энергосистему Украины